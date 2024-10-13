الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الكومي: لا نية لإقالة حسام حسن وراحة صلاح جاءت بالتنسيق

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور إيهاب الكومي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، تعكس وجهة نظره الشخصية، مشيرًا إلى أن أي لاعب سيطلب الراحة من مواجهة موريتانيا المقبلة سيتم الموافقة عليه، بما في ذلك محمد صلاح.

txt

شحاتة: لو كنت مكان حسام حسن مش هطلع صلاح من الملعب

قال الكومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "منتخب موريتانيا أرهق المنتخب ، وهناك تطور كبير في الكرة الإفريقية." وأكد أن الفريق بات قريبًا من التأهل، حيث أصبح على بعد نقطة واحدة من تحقيق هذا الهدف، موضحًا أن الهدف الأسمى هو إعادة هيبة الفراعنة.

txt

طبيب المنتخب الأولمبي يعلق على استبعاد صلاح من مواجهة موريتانيا

وعن راحة محمد صلاح، أشار الكومي إلى أن حسام حسن وافق على ذلك بعد التنسيق مع الاتحاد المصري، وأوضح: "حسام حسن يعامل جميع اللاعبين بنفس المعاملة ولا توجد أي معاملة خاصة لصلاح." كما أعرب عن سعادته بالتواجد مع الجهاز الفني، حيث تسود حالة من الود بين اللاعبين.

وفيما يتعلق بمستقبل حسام حسن، أضاف الكومي: "لا توجد أي نية لرحيله، وهو يسير بشكل جيد." وأوضح أن عقده لم يتضمن أي شروط جزائية بطلب منه، وأنه يحظى بدعم كبير من الجماهير.

txt

محمد صلاح يوافق على طلب لاعب موريتانيا

في ختام حديثه، أشار الكومي إلى أن الانتخابات الخاصة بالاتحاد ستقام في ديسمبر، وأكد عزمه على الترشح بناءً على طلب الجمعية العمومية، مشددًا على أن الهدف هو مصلحة الكرة المصرية.

مواد متعلقة

مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل اختفاء ملابس المنتخب بـ15 مليون جنيه

الجريدة الورقية