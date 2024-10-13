الكومي: لا نية لإقالة حسام حسن وراحة صلاح جاءت بالتنسيق

أكد الدكتور إيهاب الكومي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، تعكس وجهة نظره الشخصية، مشيرًا إلى أن أي لاعب سيطلب الراحة من مواجهة موريتانيا المقبلة سيتم الموافقة عليه، بما في ذلك محمد صلاح.

قال الكومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "منتخب موريتانيا أرهق المنتخب ، وهناك تطور كبير في الكرة الإفريقية." وأكد أن الفريق بات قريبًا من التأهل، حيث أصبح على بعد نقطة واحدة من تحقيق هذا الهدف، موضحًا أن الهدف الأسمى هو إعادة هيبة الفراعنة.

وعن راحة محمد صلاح، أشار الكومي إلى أن حسام حسن وافق على ذلك بعد التنسيق مع الاتحاد المصري، وأوضح: "حسام حسن يعامل جميع اللاعبين بنفس المعاملة ولا توجد أي معاملة خاصة لصلاح." كما أعرب عن سعادته بالتواجد مع الجهاز الفني، حيث تسود حالة من الود بين اللاعبين.

وفيما يتعلق بمستقبل حسام حسن، أضاف الكومي: "لا توجد أي نية لرحيله، وهو يسير بشكل جيد." وأوضح أن عقده لم يتضمن أي شروط جزائية بطلب منه، وأنه يحظى بدعم كبير من الجماهير.

في ختام حديثه، أشار الكومي إلى أن الانتخابات الخاصة بالاتحاد ستقام في ديسمبر، وأكد عزمه على الترشح بناءً على طلب الجمعية العمومية، مشددًا على أن الهدف هو مصلحة الكرة المصرية.