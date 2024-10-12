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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

شحاتة: لو كنت مكان حسام حسن مش هطلع صلاح من الملعب

صلاح
صلاح

أعرب رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق، عن رأيه في قرارات حسام حسن، مدرب منتخب مصر، خاصة فيما يتعلق بتغيير محمد صلاح خلال المباريات.

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محمد صلاح خارج قائمة مباراة موريتانيا رسميًا

وفي تصريحاته خلال برنامج "ستاد المحور" مع خالد الغندور، قال رضا شحاتة: "لو كنت مكان حسام حسن، لن أقوم بتغيير محمد صلاح في أي وقت، فهو يمثل قوة كبيرة داخل الملعب".

كما أضاف: "أنصح حسام حسن بالتركيز على تصريحاته خارج الملعب، ولا أعلم سبب عدم اقتناع الجمهور بأداء المنتخب حتى الآن".

واختتم شحاتة حديثه قائلاً: "منتخب مصر قوي في خط الهجوم، ولكن خط الدفاع يحتاج إلى تطوير كبير. الفوز على موريتانيا كان مهماً لأنها فريق منافس قوي".

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