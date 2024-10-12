طبيب المنتخب الأولمبي يعلق على استبعاد صلاح من مواجهة موريتانيا

كشف طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي، رأيه بشأن قرار استبعاد لاعب ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح من مواجهة موريتانيا المقبلة، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب المصري الأول لكرة القدم قد حقق الفوز بهدفين نظيفين على نظيره الموريتاني بهدفين نظيفين، حيث سجل الهدفين الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

وتحدث طبيب المنتخب الأولمبي في تصريحات عبر "إذاعة أون سبورت إف إم"، حيث قال: "بالتأكيد، أنا مع محمد صلاح في قرار إراحته من مباراة موريتانيا، لأن النجيل الصناعي كله ضرر، لأنه يؤثر فى الكاحل والحوض ويتسبب في التعرض لخشونة في الركبة".

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري أمام نظيره الموريتاني مساء الثلاثاء المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد ندية كبيرة.