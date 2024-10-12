تحتوي على أوميجا 3.. فوائد بذور الكتان لالتهاب المفاصل

يصف التهاب المفاصل مجموعة متنوعة من الحالات التي تتميز بالتهاب المفاصل، وتعتبر آلام المفاصل غير المريحة وتيبسها من السمات المميزة لهذا المرض الالتهابي.

وفي الماضي، قيل للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل أن تغيير نظامهم الغذائي لن يساعدهم، على الرغم من ذلك، فقد وجد العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد، في حين أن البعض الآخر يجعل أعراضهم أسوأ، كما تقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا حصريًا لـ MedicForum.

وأشارت الطبيبة إلى أن نوعًا واحدًا من الزيت، بالإضافة إلى بذوره، قد يكون فعالًا بشكل خاص في تقليل السبب الرئيسي لآلام التهاب المفاصل، والسبب وراء قدرة هذه الأطعمة النباتية على منع الالتهابات وإفادة المفاصل هو محتواها من الأحماض الدهنية أوميجا 3.

هناك ثلاثة أنواع مختلفة من دهون أوميجا 3، أحدها نباتي يسمى ALA (حمض ألفا لينولينيك)، ويقوم جسمك بتحويل ALA إلى EPA (حمض إيكوسابنتاينويك) وDHA (حمض دوكوساهيكسانويك).

التهاب المفاصل وبذور الكتان

وتشمل المصادر الصحية لـ ALA المكسرات والبذور مثل الجوز وزيت القنب وزيت الكانولا، ولكن أفضل مصدر لدهون أوميجا 3 النباتية هو بذور الكتان.

علاوة على ذلك، فإن ملعقتين صغيرتين من زيت بذور الكتان أو ملعقتين كبيرتين من البذور المطحونة يجب أن تكون كافية للقيام بالخدعة.

ومع ذلك، حذرت أيضًا من عدم المبالغة في ذلك، لأن تناول الكثير من زيت بذور الكتان يمكن أن يكون له تأثير ملين.

تشير الأبحاث التي تفحص أوميجا 3 لعلاج آلام التهاب المفاصل إلى أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر قبل أن تشعر بالفائدة.