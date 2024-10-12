كواليس جلسة كولر مع مخطط الأحمال وجهازه المعاون
كشف الإعلامى خالد الغندور، كواليس جلسة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع مخطط الأحمال وجهازه المعاون استعدادًا للسوبر المحلي.
وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر عقد جلسة مع جهازه المعاون وتحدث معهم حول أهمية بطولة السوبر المحلي وأن خسارة البطولة الإفتتاحية لثاني موسم على التوالي أمر غير مقبول".
وتابع:" كولر أكد على أن الكرة مكسب وخسارة ولكن الفريق لم يكن على ما يرام بدنيا وفنيا وذهنيا في مباراة الزمالك في السوبر الافريقي ".
وأكمل:" كولر طلب من أندريس أندويا مخطط الأحمال وضع برنامج تدريبي خاص للاعبين يبدأ تنفيذه من الغد حتى موعد أول مباراة أمام سيراميكا كليوباترا ".
وأختتم الغندور:" كولر طلب أيضًا مراعاة فارق درجات الحرارة والرطوبة بين مصر والإمارات لوضع برنامج مناسب للاستفادة منه بأكبر قدر مستطاع".