كولر يؤهل يحيى عطية الله "نفسيًا" بعد السوبر الأفريقي

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، جلسات مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله، للرفع من روحه المعنوية بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب هزيمة السوبر الإفريقي.

وقال الإعلامي محمد شبانة، خلال برنامجه "من الآخر"، المذاع عبر راديو شعبي إف إم، إن كولر شرح للاعب طبيعة جماهير الأهلي التي ترفض الهزيمة دائمًا ولا تقبل إلا بالبطولات، وأنه عليه تقبل الانتقادات مثلما ستحمله الجماهير على الأعناق بعد الفوز بالبطولات.

وأتم شبانة، بأن كولر طالب اللاعب بالتركيز خلال الفترة المقبلة حتى يُعيد تقديم نفسه للجماهير خلال مباريات السوبر المصري.