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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كولر يحتوي حزن يحي عطية الله بسبب الجماهير

يحيي عطية
يحيي عطية

قال الإعلامي خالد الغندور، أن يحي عطية الله الظهير الأيسر للنادي الأهلي،دخل في حالة من الحزن بعد تفاعل الجماهير على صوره في مران الأمس.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"كولر تحدث مع يحي عطية الله وطالبه بعدم التفكير فيما مضى والتركيز على بطولة السوبر المحلي".

وأختتم:" لاعبو الأهلي أكدوا ليحي عطية الله أن هذا طبيعي بعد خسارة السوبر الافريقي وأن جماهير الأهلي لا تهاجم شخصه ولكن هناك حزن بسبب خسارة البطولة فقط وعليه التركيز في السوبر المحلي لمصالحتهم وتحقيق اللقب".

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