الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

حادث تصادم ينتهي بإصابة 5 أشخاص في مصر الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

وقع حادث تصادم أتوبيس برصيف الطريق فى مصر الجديدة، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

 

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تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس برصيف الطريق فى مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

 

وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

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