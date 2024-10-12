حادث تصادم ينتهي بإصابة 5 أشخاص في مصر الجديدة

وقع حادث تصادم أتوبيس برصيف الطريق فى مصر الجديدة، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس برصيف الطريق فى مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.