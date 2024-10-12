الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

جهود مكثفة للسيطرة على حريق شارع التسعين بالتجمع الخامس

بوابة الوفد الإلكترونية

عززت قوات الحماية المدنية، جهودها للسيطرة على حريق ضخم نشب في مول في مبني تليبرفورمنس بلازا شارع التسعين الجنوبي، بمنطقة التجمع الخامس.

 

 

 

ودفعت الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتبين أن النيران التهمت مبنى مكون من 3 طوابق في مبني تليبرفورمنس بلازا شارع التسعين الجنوبي.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارًا من النجدة يفيد باندلاع حريق بشارع التسعين الجنوب، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.

 

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