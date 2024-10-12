إصابة شخصين في حادث تصادم توك توك وملاكي بمزلقان أرض اللواء

أصيب شخصين في حادث تصادم دراجة نارية توك توك وسيارة ملاكي بمزلقان أرض اللواء بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة باغاً بوقوع حاددث تصادم ووجود مصابين بمزلقان أرض اللواء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية توك توك وسيارة ملاكي تج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهما إلي مستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بكفر الشيخ





لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، إثر انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة برج البرلس في محافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة تحمل رقم ل و ص 5439 نقل، ملك «أسامة.ص» 23 سنة، سائق، على الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة برج البرلس؛ نتيجة لانفجار الإطار الأيمن الخلفي للسيارة.

وكشفت التحقيقات أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 أخرين، بكدمات وسحجات متفرقة، وجرى نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، أفاد أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية.

جرى رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة، ولم تتأثر الحركة المرورية بالطريق. حرر رجال الشرطة المحضر رقم 19806 لسنة 2024م، جنح مركز البرلس، وأخطرت جهات التحقيق.