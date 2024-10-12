السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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السيسي يوضح أسباب ارتفاع سعر الدولار

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا بد من الوقوف أمام حجم الاستيراد الذي يكلف الدولة نحو 45 مليار دولار.

 

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السيسي: "إحنا بنتعب علشان بكره"

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السيسي: السادات هزم خصومه وهو مش موجود

وقال “السيسي” خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، اليوم السبت، :"استوردنا مستحضرات تجميل في 10 سنوات بـ500 مليون وشيوكلاته بـ 400 مليون.. وبتلوموني تقولوا الدولار غلي ليه؟»، لافتا إلى أنه لا بد أن نعي أن الحلول مع الشعب المصري ورجال الأعمال وهناك فرصة عمل للإنتاج والتصنيع من أجل مصر".

وشدد السيسي على أن حجم الاستيراد هو فرصة لجميع العاملين في قطاعات الصناعة، متابعًا: "يا ترى كل الأدوية اللي بنجبها منقدرش نعملها؟.. الناس بتستسهل بدل ما يجيب المادة الخام ويصنعها في مصر بيشتريه أسهل".

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