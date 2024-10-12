السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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السيسي: السادات هزم خصومه وهو مش موجود

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأحداث تثبت وتؤكد كل يوم أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات هزم خصومه حتى وهو غير موجود.

 

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الرئيس السيسي يفتتح محطة قطارات صعيد مصر و20 مشروع للنقل "تفاصيل"

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السيسي عن الإنفاق بقطاع النقل: مينفعش معملوش لأنه ضروري

وقال “السيسي” خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، اليوم السبت، إن الرئيس الراحل السادات عندما اتخاذ قرار دخول الحرب كان جميع خصومه منتصرين، قائلًا: “كل 10 سنوات بتتكب صفحة جديدة في التاريخ للرئيس السادات.. إنه هزم خصومه وهو مش موجود”.

 

وأوضح أنه  ليس شرطًا أن يفهم المواطنون كل شيء عن أهمية الوقت وأهمية القرار، معقبا:"الزمن يرد ويكشف أهمية القرار، في رب عظيم علام حكيم هو اللي هيفصل بين الناس".

 

 

ومن جانبه استعدت محطة سكك حديد صعيد مصر بشتيل، الافتتاح بعد الانتهاء من كل التجهيزات والاستعدادات.

 

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز المعلومات عن محطة صعيد مصر في بشتيل.

أقيمت على مساحة 57 فدانًا وتعادل 3 أضعاف من محطة مصر في رمسيس.

محطة ذكية، تتسع لحوالى 250 ألف راكب يوميًا.

وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

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