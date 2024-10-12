السيسي: "إحنا بنتعب علشان بكره"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما يتم تنفيذه من مشروعات هى أساسيات لا يمكن إغفالها، ولا تأجيلها، قائلا: "يادوب بنحط الدولة على أول الطريق.. هى دي القضية".

وقال “السيسي” خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، اليوم السبت، إنه :"تعيشنا مع حالنا على مدي السنين اللى فاتت تصورنا أن ده الطبيعي.. وده مكنشي طبيعي خالص بأي حال.. وإحنا منعرفشي كمسئولين أمام الله اللى هيحاسبنا أننا نبقي فاهمين حاجة ومش بنعملها ونكون خايفين على أن الناس تقول ظلمونا وتعبونا.. لا إحنا بنتعب لأجل بكرة".

واستعدت محطة سكك حديد صعيد مصر بشتيل، الافتتاح بعد الانتهاء من كل التجهيزات والاستعدادات.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز المعلومات عن محطة صعيد مصر في بشتيل.

أقيمت على مساحة 57 فدانًا وتعادل 3 أضعاف من محطة مصر في رمسيس.

محطة ذكية، تتسع لحوالى 250 ألف راكب يوميًا.

وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.