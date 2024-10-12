الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات لأهالى حلايب وشلاتين

يواصل متطوعو الهلال الأحمر بالبحر الأحمر تقديم خدمات التوعية لاهالى حلايب وشلاتين فى إطار قافلة الدعم المقدمة لاهالى حلايب وشلاتين

وقال أحمد عبد الباسط رئيس لجنة الإغاثة بجمعية الهلال الأحمر بالبحر الأحمر، أن أعضاء الجمعية والمتطوعين يواصلون تقديم الخدمات من ندوات التوعية الصحية وتقديم السلع الغذائية للأهالى

وأشار عبد الباسط، إلى أن القافلة مستمرة على مدار 10 ايام فى حلايب وشلاتين وأبو رماد حيث تهدف القافلة إلى تقديم رعاية متكاملة ومجانية لسكان مدن الجنوب والمناطق المحيطة بها.

وأضاف عبد الباسط، أن القافلة تأتى فى إطار توجيهات الدكتورة امال امام المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر وخالد سيد رءيس مجلس إدارة الجمعية بالبحر الأحمر

ويستعد مستشفى شلاتين لاستقبال قافلة جامعة عين شمس الطبية والتى من المقرر أن تنطلق غدًا بعد تجهيز العيادات والصيدلية التي ستوفر أدوية مجانية للمواطنين، إلى جانب الخدمات الطبية، ستتزامن مع القافلة سلسلة من ندوات التوعية الصحية والدينية والثقافية التى تستهدف النساء، الشباب، وطلاب المدارس، مما يعزز الوعي المجتمعي.

وكانت جمعية الهلال الأحمر بالبحر الأحمر قد أطلقت قافلة لتقديم المساعدات والمواد الغذائية لأبناء الجنوب حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر بمشاركة جامعة عين شمس

وقال أحمد عبد الباسط رئيس لجنة الإغاثة بالهلال الأحمر بالبحر الأحمر، إن القافلة ممتدة على مدار عدة أيام لتقديم المساعدات لاهالى الجنوب

وأشار عبد الباسط إلى أن الجمعية وزعت 5 آلاف كوتونة مواد غذائية لاهالى حلايب وشلاتين بالإضافة إلى 5 الاف شنطة مواد غذائية مقدمة من جامعة عين شمس بالإضافة إلى تقديم ندوات توعية صحية للأهالى ضمن اعمال القافلة.

وتأتى هذه القافلة بالتعاون مع جامعة عين شمس وفى إطار توجيهات الدكتورة امال امام المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرية والاستاذ خالد سيد رءيس جمعية الهلال الاحمر فرع البحر الاحمر .

وقال الدكتور طارق عامر منسق القافلة الطبية بجامعة عين شمس، إنه سيتم تنفيذ قافله طبيه بمدينه حلايب وشلاتين تابعه لجامعه عين شمس وبالتعاون مع المركز العام للهلال الأحمر المصرى وفرع محافظه البحر الاحمر خلال الفترة من يوم ٢٠٢٤/١٠/٧ وحتى ٢٠٢٤/١٠/١٧ على مدار عشرة أيام وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر و الدكتورة امال أمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى و خالد احمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعيه الهلال الاحمر فرع البحر الاحمر وعلاء رشاد مدير الجمعيه

