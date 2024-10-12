"العسكرية والأمن القومى فى مصر القديمة"ندوة تثقيفية بالأقصر

شهدت مكتبة مصر العامة بالأقصر، إقامة الندوة التثقيفية بعنوان "العسكرية والأمن القومى فى مصر القديمة" والتى نظمتها إدارة الوعى الأثرى بمنطقة أثار مصر العليا بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان" وبمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الاقصر.

حاضر بالندوة، الدكتور مؤمن سعد مدير عام الوحدة الأثرية بمطار الاقصر الدولى، وذلك بحضور الدكتور عبدالغفار محمد مدير منطقة اثار مصر العليا، و محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة، والسيد محمود العديسى مدير إدارة الوعى الاثرى والاثريين والمرشدين السياحيين والمهتمين بالتراث والباحثين وممثلي المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات والقيادات المجتمعية المحلية والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية وأصدقاء المكتبة وطلاب كليات الاثار والمعهد العالى للسياحة والفنادق ايجوث ومعهد ترميم الاثار.

تحدث المحاضر عن تاريخ العسكرية والامن القومى المصرى عبر الاسرات منذ بداية الدولة مرورا بمراحل القوة والضعف مستشهدا بالأدلة الأثرية فى المقابر والمعابد وكيف استطاع الجيش المصري فى فترات القوة والصمود فى الدولة القديمة والوسطى والامبراطورية المصرية فى الدولة الحديثة فى الاسرات ١٨ و١٩ .

وفى نهاية الندوة تم فتح حوار مع الحضور والضيف من اجل إثراء العملية الثقافية الأثرية.