إصابة لاعب منتخب الأرجنتين بقطع في الرباط الصليبي

تعرض فالنتين كاربوني لاعب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال تدريبات منتخب الأرجنتين قبل مواجهة فنزويلا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وكشف الصحفي الأرجنتيني الموثوق جاستون ايدول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، أن هناك أخبار سيئة للاعب الشاب فالنتين كاربوني.

وأضاف أن فالنتين كاربوني أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال تدريبات المنتخب قبل مواجهة فنزويلا.

وتشير تقارير صحفية أن غياب النجم الأرجنتيني فالنتين كاربوني سيستمر لمدة 9 أشهر بسبب الإصابة.

وغاب فالنتين كاربوني عن مواجهة الأرجنتين ضد فنزويلا، ضمن منافسات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم بعد تعرضه إلى إصابة قوية في تدريبات بطل العالم.

وتعادل منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

تفاصيل إصابة فالنتين كاربوني لاعب منتخب الأرجنتين