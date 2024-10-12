السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

جيمي فاردي يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

يقترب جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي، من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

txt

إبراهيم سعيد ينتقد مستوى لاعب منتخب مصر

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» عن اقتراب نادي الاتفاق السعودي من حسم صفقة التعاقد مع فاردي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزي عن زيارة فاردي وزوجته دولة البحرين، خلال التواجد في دبي من أجل قضاء الإجازة الحالية، مشيرة أن اللاعب استقر في فندق بالقرب من مدينة الدمام السعودية، بمسافة 40 دقيقة فقط بالسيارة.

ويقع نادي الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد في مدينة الدمام حيث أن الأخير يُقيم في البحرين بجانب عدد من لاعبي فريقه.

txt

"اللعيبة سيطرت عليك".. رسائل نارية من إبراهيم سعيد لـ حسام حسن

وأثار زيارة فاردي العديد من الشكوك حول اقترابه من الانتقال إلى الدوري السعودي، وربما إلى فريق الاتفاق تحت قيادة جيرارد الذي يعرفه جيدًا.

ويحتل نادي الاتفاق المركز الثامن برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب  الدوري السعودي بعد مرور 6 أسابيع من المسابقة حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة وخسر لقاءين.

الجريدة الورقية