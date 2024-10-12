جيمي فاردي يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

يقترب جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي، من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» عن اقتراب نادي الاتفاق السعودي من حسم صفقة التعاقد مع فاردي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزي عن زيارة فاردي وزوجته دولة البحرين، خلال التواجد في دبي من أجل قضاء الإجازة الحالية، مشيرة أن اللاعب استقر في فندق بالقرب من مدينة الدمام السعودية، بمسافة 40 دقيقة فقط بالسيارة.

ويقع نادي الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد في مدينة الدمام حيث أن الأخير يُقيم في البحرين بجانب عدد من لاعبي فريقه.

وأثار زيارة فاردي العديد من الشكوك حول اقترابه من الانتقال إلى الدوري السعودي، وربما إلى فريق الاتفاق تحت قيادة جيرارد الذي يعرفه جيدًا.

ويحتل نادي الاتفاق المركز الثامن برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 6 أسابيع من المسابقة حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة وخسر لقاءين.