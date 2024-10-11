درة زروق طاغية الأنوثة بالمجسم وصيحة الأوف شولدر (صور)

خضعت الفنانة درة زروق لجلسة تصوير جديدة مواكبة لأحدث صيحات موضة فساتين السهرة لخريف 2025 وشاركت متابعيها ببعضها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وبدت درة زروق بإطلالة أنوثية لافته، حيث ارتدت فستانًَا مجسمًا قصيرًا، مكشكش من الجانبين، ينتمي لقصة الأوف شولدر، صمم من قماش اللاميه مع الحرير باللون الأسود، عكس قوامها الرشيق والممشوق في آن واحد، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

ومن الناحية الجمالية، فضلت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.

درة زروق

درة إبراهيم زروق من مواليد 13 يناير 1980 المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر

عن حياتها

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).

الفنانة درة زروق

الفنانة درة زروق

الفنانة درة زروق

الفنانة درة زروق