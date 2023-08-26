فؤاد سركيس: زينت فستان غادة عبدالرازق بالألماس وسعره مفاجأة

تملك النجمة غادة عبدالرازق ذوق خاص جعلها محط أهتمام وإعجاب المعنيين بالموضة وهذا ما اكدته بإطلالتها الأخيرة التي حملت توقيع مصمم الأزياء اللبناني فؤاد سركيس في لبنان.

فؤاد سركيس: صممت فستان غادة عبدالرازق خلال شهر وسعره 1.350 دولار

وخضعت غادة عبدالرازق لجلسة تصوير جديدة بأحد الفنادق الشهيرة بـ لبنان، وحملت إطلالتها توقيعها مصمم الأزياء فؤاد سركيس.

فؤاد سركيس لـ الوفد: غادة عبدالرازق تملك قوام عارضات الأزياء العالميات

وكشف فؤاد سركيس كواليس تصميم فستان غادة عبدالرازق في تصريح خاص بـ جريدة الوفد، مؤكدًا ان صمم ضمن مجموعة خريف وشتاء 2023-2024، وهي من اختارته لتناغمه مع قوامها الممشوق.

وأوضح أن غادة عبدالرازق سوف تخضع لجسات تصوير جديدة ترتدي خلالها 5 فساتين مختلفين من توقيع ثلاث مصممي أزياء وهما مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح الله، وإيلي عواد وفؤاد سركيس.

وقال أنها ستظهر بفستان ثاني من توقيعه خلال الأيام المقبله لتبدو بإطلالة أنوثية ساحرة.

وأضاف أن صمم فستان غادة عبدالرازق من قماش الكريب الأسود واستعان بالشيفون لعمل الأكمام التي استغرقت تنفذها في 10 أيام لدقة تنفيذها على قصة الدرابية؛ لتبدو مثل للفراشة.

واكمل ان غادة عبدالرازق تملك قوام طويل وجسد ممشوق جعلها تملك مواصفات عارضات الأزياء العالميات، كما أن ذوقها رفيع يختار ما يبرز جمالها وأنوثتها بشكل مختلف وناعم.

وأشار ان تم تزين الفستان بقطع الألماس شوارفسكي وبلغ ثمن الفستان الي 1.350 دولار ليصل ثمنة 45 ألف جنيه مصري.

وتألقت غادة عبدالرازق بإطلالة ساحرة عكست قوامها الممشوق ووزنها المثالي، حيث ارتدت فستان أسود طويل ومجسم، بأكمام طويلة بقصة الدرابية صمم الفستان من قماش الكريب الأسود وزين بالألماس.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت تسريحة شعر جذابة متناغمة مع إطلالتها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

غادة عبدالرازق

غادة عبد الرازق من مواليد 6 يوليو 1970 ، ممثلة مصرية.

حياتها

ولدت في كفر صقر بمحافظة الشرقية في مصر وهي الابنة الصغرى لوالدها محمد عبد الرازق، لذا فقد كانت الطفلة المدللة لديه وتأثرت كثيرًا بوفاته وهي في سن الثانية عشر من عمرها.

شاركت في تقديم البرامج التلفزيونية مثل ريا وسكينة (2008) ، بمشاركة الفنانة هالة فاخر. و طبق النجوم (2004) بالإضافة إلى مشاركتها عضو لجنة تحكيم عام 2015 في برنامج المواهب التمثيلية عرب كاستنغ مع كارمن لبس قصي خولي وباسل خياط.