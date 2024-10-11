فساتين الأعراس في أسبوع نيويورك لخريف 2025 (صور)

انطلق قبل أيام قليلة فعاليات أسبوع نيويورك لأزياء الأعراس؛ ليبرز آخر صيحات فساتين الزفاف لموسم خريف 2025 بتوقيع أشهر الماركات العالمية بأسلوب فريد وغير تقليدي يتناغم مع صاحبات الذوق الناعم والراقي والمتمرد.

فساتين زفاف تخطف الأنظار في أسبوع نيويورك لموضة خريف 2025

تصدرت موضة جديدة غير تقليدية على المشهد، فرأينا الفساتين المصممة على طراز المعطف، تلك المزودة بقطعة فوقية موصوله برباط عنق معقود من الأمام على شكل فيونكة كبيرة، وعلى الرغم من أننا نرصد فساتين مخصصة لموسم الخريف، إلا أن ذلك لم يمنع الحضور اللافت للقطع المزينه بالورود الملونة الكبيرة والبارزة والتي أضافت للتصاميم مستوى آخر من التفرد والفخامة.

أسبوع نيويورك يفجر مفاجأة لعروس 2025

ومن أبرز خطوط الموضة في دور الأزياء العالمية لفساتين الزفاف نعرض عليكٍ أحدث مجموعات فساتين الأعراس لتثقل ذوقك لاختيار إطلالتك في أجمل أيام العمر.

الفيونكات تزين فساتين زفاف خريف

2025

دائما ما ترتبطت الفيونكات بتزين فساتين الزفاف وهذا ما أكدته أحدث صيحات هذا الموسم والتي تحطى برواج كبير؛ للتتألق بها عروس 2025 عندما تصل بفستان زفافها الناعم والراقي، وذلك عندما عرض تصاميم مختلفة في أسبوع نيويورك لأزياء الأعراس، ستقعين في حب الفستان الميدي الواسع المصمم من طبقات من الأهداب، والمزود بقطعة فوقية أشبه بالمعطف منفوخة الأكمام ومزودة برباط عنق معقود من الأمام على شكل فيونكة من مجموعة ماركة Halfpenny، نسقيه على طريقة العارضة مع حذاء مرصع باللؤلؤ لتكتمل الطلة غير الاعتيادية بالطريقة المثالية، وارتدي أقراطاً ناعمة من الذهب الأبيض.

فساتين الزفاف المطرزة بالأزهار للعروس الحالمة

تحتل الورود الملونة مكانة خاصة عند مصممي الأزياء فهي من أهم الإكسسوارات المميزة لتزين قطع الأزياء المختلفة التي تخطف قلوب صاحبات الذوق الحالم وهذا ما اكدته لنا عروض أسبوع نيويورك لخريف 2025.

وقد وقعنا في عشق الفستان الديكولتيه الأبيض المنفوش المزين بورود ملونة بارزة من مجموعة ماركة مونيك لولييه Monique Lhuillier، لائميه مع حذاء مدبب أبيض سادة، وأكملي أناقتك بارتداء قلادة ناعمة من الذهب الأبيض المرصع بالألماس.

فساتين الزفاف المطرزة بالأزهار للعروس الحالمة

فساتين الزفاف الملونة نجمة أسبوع نيويورك

وجاءت عروض أزياء فساتين الأعراس في أسبوع نيويورك لخريف 2025 لتغيير ذوق العروس وتؤكد لها فساتين الزفاف لم تنحصر في زواية التصميم الأبيض التقليدي كما المعتاد.

لتخطف الأنظار بعرض باقة متنوعة من فساتين الزفاف الملونة لتصبح نجمة هذا الموسم، وتغيير رأي عروس 2025 لتطل ليلة عمرها بإطلالة مميزة لا تشبه أحدًا.

والان نقدم لكٍ فستان الليلك الطبقات المزود بكاب من الريش الناعم الذي أطلت به عارضة ماركة إينيس دي سانتو Ines Di Santo، جربي تنسيقه مع حذاء فضي سادة خالٍ من التطريز، وارتدي قلادة عريضة وقصيرة من الذهب الأبيض المرصع بالألماس.

فساتين الزفاف الملونة نجمة أسبوع نيويورك

فساتين زفاف بأكتاف عريضة آخر موضة

ما لا شك فيه أن موضة الأكتاف العريضة حصلت على حضور طاغٍ على جميع المنصات في مختلف أسابيع الموضة التي تابعناها هذا العام، ما يعني أنها ستحتل الصدارة في العام القادم، وقد أعجبنا الفستان المصمم بقصة محددة للقامة والمزين بالأهداب التي تتدلى من الكتفين أو التي غطت التنورة من مجموعة ماركة يوليا لوباشوفا Yuliia Lobachóva، نسقيه مع صندل فضي سادة، وارتدي أقراطاً كبيرة من الذهب الأبيض المرصع بالألماس.

فساتين زفاف بأكتاف عريضة آخر موضة

فساتين زفاف مستوحاة من المعطف لعروس الخريف

حققت فساتين زفاف مستوحاة من المعطف نجاحًا كبيرًا لتصميها الرائع الذى جمع بين الطابع الأنثوي والأسلوب العصري.

ورجحت مجموعات خريف 2025 كفة العصرية، والتي ازاحت بشكل جزئي فستان الزفاف التقليدي، فوجدنا الموديلات المصممة على طراز المعطف المزود بأزرار على الجهتين Double Breasted لدى ماركة سارة نوري Sareh Nouri، والذي أتى بقصة A Line وأكمام منسدلة عن الكتفين، تصميم رائع جمع بين الطابع الأنثوي والأسلوب العصري، ستحبه العروس الجريئة، وننصحها بتنسيقه مع حذاء ساتان أبيض، وقلادة وأقراط ناعمة من الذهب الأبيض.

فساتين زفاف مستوحاة من المعطف لعروس الخريف

الفساتين الديكولتيه المزودة بوشاح يلف الكتفين

ركزت بعض الماركات على الفساتين الناعمة، فرأينا الموديلات الديكولتيه المزودة بأوشحة شفافة تلف الكتفين مثل الفستان السادة المنفوش المصمم بفتحة صدر Sweetheart والموصول بذيل طويل من مجموعة ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka، والذي ننصحك بتنسيقه مع حذاء أبيض مطرز، وارتدي قلادة وسوار التنس لترفعي من قيمة إطلالتك.

الفساتين الديكولتيه المزودة بوشاح يلف الكتفين

الكشاكش زينت فساتين زفاف 2025 بدقة متناهية

نجحت فساتين الزفاف المصممة بتنانير ضخمة مغطاة بالكشاكش في نيل الإعجاب لتتصدر مجموعات خريف 2025، وقدمت ماركة بيتر لانغنر Peter Langner واحد من أجمل التصاميم التي رأيناها خلال الأيام الأولى من أسبوع نيويورك، فقد تميز بالتوب الدانتيل المصمم بياقة مرتفعة، ننصحك بتنسيقه مع حذاء أبيض سادة، واكتفي بارتداء أقراط من الذهب الأبيض المرصع بالألماس واللؤلؤ.