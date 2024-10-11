فساتين المخمل للمحجبات موضة خريف وشتاء 2025

تصدرت موضة المخمل دور الأزياء العالمية في خريف وشتاء 2024-2025، رغم أنها احتلت الصدارة الموسم الماضي إلا أنها مستمرة هذا الموسم لتكن الخيار الامثل لصاحبات الذوق والرفيع والمحبات للرقي والاناقة في آن واحد.

وتتميز خامة المخمل بأنها ناعمة على قوام المرأة وتبرز جمالها دون تكلف ويمكن التألق بأحدث صيحات فساتين السهرة التي توفر للمرأة الاحتشام والرقي في آن واحد، لذا يمكن للمحجبات اعتمادها في مختلف الاوقات والمناسبات.

وسيكون التركيز هذا العام على الفساتين المخمل السوداء الطويلة، المطرزة والسادة المفعمة بالاحتشام، مما يجعلها من القطع المناسبة للمحجبات لانها تناسب مختلف الأذواق.

والأن نقدم لكِ أحدث الموديلات؛ لتكتشفي من خلالها آخر صيحات الموضة، لكى تحصلي على إطلالة أنيقة وراقية، استمري في القراءة لتتعرفي إلى نصائحنا لتنسيق كل قطعة مع الأكسسوارات التي ترفع من قيمتها وتزيد إطلالتك فخامة وتفرداً.

فساتين مخمل سوداء مطرزة آخر موضة

وكانت لفساتين المخمل السوداء المطرزة بحبات الخرز والكريستال نصيب الأسد ضمن أبرز تصاميم فساتين المخمل في خريف وشتاء 2024-2025؛ لتكن الخيار الأمثل للمحجبات صاحبات الذوق الفريد والمحب للظهور بشكل راقي وجذاب في آن واحد، خاصة في مناسبتهن السارة.

وقد تفنن المصممون العرب في تزيينها بطرق رائعة ستجعلك تستغنين عن ارتداء المجوهرات، فقد رصدنا من مجموعة المصمم زهير مراد Zuhair Murad فستاناً رائعاً مصمماً من المخمل الأسود على شكل حورية البحر، تميز بياقته العالية والتطريز فائق الدقة الذي زيّن القسم العلوي منه، التصميم الذي زود بقفازات من نفس الخامة واللون، ننصحك بتنسيقه مع توربان ساتان أسود، وانتعلي حذاء أسود سادة، واحملي حقيبة كلاتش فضية صغيرة.

فساتين مخمل سوداء مطرزة آخر موضة

فساتين مخمل بقطعتين موضة شتاء 2025

ما لا شك فيه ان مازالت موضة فساتين السهرة المؤلفة من قطعتين تستحوذ على اهتمام المصممين، وهذا ما لاحظناه في تصميم الفستان المخمل المحتشم المصمم بمزيج من الأسود والأزرق الداكن Navy Blue من مجموعة جورجيو أرماني Giorgio Armani.

وكان أكثر ما يميزه التوب المصمم على شكل السترة، وقد جاء بسحاب أمامي طويل، أيضاً التطريزات على شكل الورود الملونة منحته لمسة حيوية كسرت رتابة الألوان الداكنة.

يمكنك أعتماده بخطى ثابت بتنسيقه مع طرحة سوداء سادة، وانتعلي حذاء Slingback أسود، وتممي أناقتك بحقيبة صغيرة مزودة بيد قصيرة، ويفضل أن تكون من المخمل الأسود لتكتمل أناقتك.

فساتين مخمل بقطعتين موضة شتاء 2025

فساتين مخمل سوداء مزودة بالكاب الطويل

تعد صيحة الكاب الطويل من الصيحات المفضله لدى الأميرات وهذا ما شاهدناه في أبرز صيحات فساتين المخمل الطويلة المزودة بالكاب لتحصل المرأة على لوك ملكي أنيق يجعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها ومحبيبها إينما ظهرت.

وجاءت تصاميم فساتين السهرة السوداء والمزودة بالكاب الطويل من أشهر توقيع الماركات العالمية الشهيرة.

وكانت مجموعة ماركة بالنسياغا Balenciaga، جربي تنسيقه مع طرحة من نفس لونه، اتركي طرفيها للخلف على الظهر، وانتعلي حذاء مدبباً أسود بكعب عالٍ رفيع، وزيني رقبتك بقلادة عريضة من الذهب الأبيض المرصع بالياقوت الأحمر، واحملي كلاتش أحمر عريضاً.

فساتين مخمل سوداء مزودة بالكاب الطويل

فساتين مخمل بأكتاف عريضة للمحجبات

ولاتزال موضة فساتين المخمل بأكتاف عريضة مناسبه لصاحبات القوام الرفيع لتحصل على إطلالة مميزة.

واستحوذت هذة الموضة على دور الأزياء العالمية لتصبح الخيار الأمثل في مناسبات خريف وشتاء 2024.

والأن نقدم لكٍ مثال للفستان المخملي الأسود المزين بتطريز على الجانب من مجموعة نعيم خان Naeem Khan، وننصحك بتنسيقه مع حذاء فضي، وحقيبة كلاتش سوداء مزودة بقفل فضي، وغطي رأسك بطرحة سوداء، وأكملي فخامة الطلة بقلادة من الذهب الأبيض المرصع بالياقوت الأحمر.

فساتين مخمل بأكتاف عريضة للمحجبات

فساتين مخمل طويلة مزودة بقفازات

بالنظر إلى عروض الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2024 – 2025، لاحظنا الحضور اللافت للفساتين المزودة بقفازات من نفس الون والخامه، والتي جاء بعضها موصولاً بالأكمام، كما في الموديل الذي جلبناه لكِ من مجموعة ماركة Vetements، والذي تميز بياقته المرتفعة قليلاً، نسقيه على طريقة العارضة مع بوت أسود طويل، وزيّني رأسك بتوربان أسود، وارتدي أقراطاً متدلية من الذهب الأبيض المرصع باللؤلؤ، واحملي كلاتش برغندي صغيرة.

فساتين مخمل طويلة مزودة بقفازات

فساتين مخمل بياقة عالية تناسب المحجبات

تعد صيحة الياقة العالمية من أهم صيحات موضة فساتين المخمل لخريف وشتاء 2024-2025، لان بها تكتمل جميع شروط الطلة المحتشمة في مجموعة الفساتين السواريه المتناغمة مع ذوق المحجبات.

واحضرنا لكٍ فستان مخمل المصمم بياقة مرتفعة والمزدان بالأفعى الذهبية من الأمام من مجموعة المصمم روبير أبي نادر Robert Abi Nader، وننصحك بتنسيقه مع توربان ساتان ذهبي سادة، وانتعلي حذاء أسود سادة، وتممي اللوك بحقيبة صغيرة مرصعة بتطريزات ذهبية وفضية.