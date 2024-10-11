تعد وصفات سلطات الدجاج من ألذ وأطيب سلطات الدجاج المفيدة والغنية بالعناصر المميزة لصحة الجسم من أجل الحصول على وزن مثالي.

وكما أن تحتوى الدجاج على فوائد عدة أبرزها توافر مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل: فيتامين ب3 (النياسين)، ب6، ب12، والسيلينيوم، والزنك، والنحاس.

هذه العناصر تساعد في تعزيز إنتاج الطاقة، وتحسين وظائف الدماغ والجهاز العصبي.

واليوم نقدم لك طريقة تحضير سلطة الدجاج بصوص البوفالو بخطوات سهلة وبسيطة لتقدمي أفضل مذاق لأفراد أسرتك على مائدة الغداء.

المقادير

- صدر الدجاج : 3 صدور (منزوع الجلد)

- الكرفس : نصف كوب

- البصل الأخضر : نصف كوب

- جبنة : 4 أوقيات (النوع المفضل / مقطعة مكعبات)

- صلصة بوفالو : 6 ملاعق كبيرة

- صلصة السيراشا : 2 ملعقة كبيرة

- الكريما الحامضة : نصف كوب

- ملح : حسب الرغبة

طريقة التحضير

اسلقي الدجاج حتى ينضج تماماً ثم ضعيه جانباً حتى يبرد.

افرمي الدجاج بواسطة شوكتين ثم ضعي الدجاج المقطع في وعاء.

أضيفي إلى الدجاج، الكرفس المقطع، والبصل المقطع، والجبن، والملح وتخلط المكونات حتى تتجانس.

أضيفي صوص البوفالو، وصلصة السيراتشا، والكريمة واخطي جيداً.

ضعي السلطة في الثلاجة قبل التقديم.