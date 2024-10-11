رابط تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين

تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين.. يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين، وذلك بعد إتاحة وزارة الداخلية ميزة التجديد لبطاقة الرقم القومي أون لاين بدلاً من الوقوف بالطوابير.

ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومات المصرية للتسهيل على المواطن وإعطائه فرص أفضل وراحة أفضل.

طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين 2024

- أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من خلال الرابط https://enationality.moi.gov.eg/ .



- ثم بعد ذلك يجب عليك اختيار نوع الخدمة المطلوبة سواء كانت تجديد البطاقة أو استخراجها لأول مرة أو استبدال البطاقة المفقودة.



- ثم بعد ذلك يجب عليك ملء النموذج الإلكتروني بالمعلومات الشخصية.

- يجب عليك رفع المستندات المطلوبة مثل البطاقة القديمة أو شهادة الميلاد في حالة الاستخراج لأول مرة.

- ثم بعد ذلك يجب عليك اختيار وسيلة الدفع المتاحة عبر الموقع.



- وأخيرا يجب عليك تحديد طريقة استلام البطاقة، سواء من مكتب الأحوال المدنية أو عبر البريد.

أسعار استمارات استخراج وتجديد البطاقة الشخصية 2024

- الفئة الفورية ويكون سعرها 800 جنيها، ويتم استلام البطاقة فوريا.



- فئة VIP إكسبريس ويكون سعرها 515 جنيه وتستغرق 30 دقيقة لاستلام البطاقة.



- بينما تكون الفئة الخاصة سعرها 175 جنيه، ويتم استلامها بعد 24 ساعة.



- وأما عن الفئة العاجلة فيكون سعرها 125 جنيه، يوتم استلامها بعد 3 أيام.



- بينما تكون الفئة العادية بسعر 50 جنيها، ويتم استلامها بعد 15 يوما.