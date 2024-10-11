أسعار الدواجن صباح اليوم الجمعة من أرض المزرع.. الفراخ البيضاء بكام

اسعار الدواجن.. واصلت أسعار الدواجن خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق ومن ارض المزرعة، ثباتاً، على اخر معدلات سعرية شهدتها الأسواق أمس الخميس، وحققت أسعار الفراخ البيضاء استقرارًا مسجلة نحو 82 جنيهًا في أرض المزرعة.

وفي هذا الصدد ترصد، بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الدواجن بمختلف انواعها، اليوم الجمعة بالمزرعة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والاخبارية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرا على الأسواق المصرية، وجاءت اسعار الدواجن اليوم الجمعة على النحو الآتي:

اسعار الدواجن اليوم الجمعة

أسعار الفراخ البيضة اليوم الجمعة

حققت أسعار الدواجن البيضاء من أرض المزرعة اليومالجمعة، استقرارًا مسجلة نحو 82 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 108 جنيهات.