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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

اعلام أوكراني: سماع دوى انفجارات بمقاطعة سومي

انفجارات في اوكرانيا
انفجارات في اوكرانيا

كشفت وسائل إعلام أوكرانية، مساء الخميس، بسماع دوي ناجم عن سلسلة انفجارات جديدة في بيلوبولي بمقاطعة سومي بشمال أوكرانيا، بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي.

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وبحسب "روسيا اليوم"، قالت القناة التلفزيونية الأوكرانية "أوبشيستفينويه" عبر قناتها في "تلجرام"، "وقوع خمسة انفجارات أخرى (في بيلوبولي)"، وسبق أن أفادت القناة بوقوع انفجارات في البلدة ذاتها في وقت سابق الخميس.

وحسب بيانات الخارطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار وإعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعة سومي.

كما أفادت القناة التلفزيونية الأوكرانية في وقت سابق اليوم، بوقوع انفجارات في مدينة كريفوي روغ، وقالت في قناتها على "تلغرام": "أصوات انفجارات تسمع من جديد في كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبتروفسك الأوكرانية".

وأشارت إلى أن إشارة التحذير من الغارات الجوية دوت في مقاطعة دنيبروبتروفسك عند الساعة 6:53 (بتوقيت موسكو).

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، هؤلاء الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

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