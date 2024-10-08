الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ترامب:  لو كنت رئيسا لما كان هناك نزاع في أوكرانيا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال دونالد ترامب، المرشح للرئاسة الأمريكية، بأنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة لما كان هناك نزاع في أوكرانيا ولما قتل أوكرانيون فيه.

txt

ترامب:  الضربة الإسرائيلية ضد إيران يجب أن تقضي على المنشأت النووية

txt

ترامب يحذر من أزمة عالمية بعد اطلاق الصواريخ الإيرانية تجاه تل ابيب

وبحسب"روسيا اليوم "، قال ترامب في تصريح لقناة "ريبوبليكا" البولندية، تم بثه "كان سيبقى الكثير من الناس على قيد الحياة اليوم، وكانت أوكرانيا ستكون أوكرانيا".

وتابع: "هذه إدارة سيئة بالفعل، لأنه لو كنت رئيسا أنا، لما حدث ذلك أبدا، والجميع يدركون ذلك بالفعل".

وكان ترامب قد تحدث مرارا أنه سيتمكن من إنهاء النزاع في أوكرانيا "في غضون 24 ساعة" في حال تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن يتنافس على منصب الرئاسة الرئيس السابق، المرشح عن الجمهوريين دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

مواد متعلقة

ترامب:  الضربة الإسرائيلية ضد إيران يجب أن تقضي على المنشأت النووية

ترامب يحذر من أزمة عالمية بعد اطلاق الصواريخ الإيرانية تجاه تل ابيب

ترامب دون ملابس يثير الجدل بلاس فيجاس

صهر ترامب يحتفل باغتيال نصر الله

مخاوف من عودة «ترامب» للبيت الأبيض

كامالا هاريس: ترامب يعرض حياة النساء للخطر
الجريدة الورقية