الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

ارتفاع أسعار الذهب بـ ختام تعاملات اليوم الخميس في الأسواق

الذهب
الذهب

اسعار الذهب اليوم.. ارتفعت أسعار المشغولات الذهبية بختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، وحقق سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا مسجلاً  نحو 3560 جنيهًا.

 

إذ يعتبر الذهب من أهم السلع التي تتأثر بشكل كبير بالتغيرات العالمية، أو حالة العرض والطلب في أسواق الصاغة، أو مستوي صرف الدولار بالبنوك.

 

وفي هذا الصدد تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار المشغولات الذهبية اليوم الخميس، والتي جاءت على النحو الآتي:

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حزب الله: فشل عملية اغتيال "وفيق صفا"

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نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آخر مستجدات ملفات تقنين التصالح

اسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس في أسواق الصاغة 

 

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 نحو 4068.57 جنيه.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس نحو 3560 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 نحو 3051.43 جنيه.

 

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 نحو 28480 جنيهًا.

 

سعر الذهب عالميًّا

وعالميًّا، سجل سعر الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 نحو 2623 دولارا.

 

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