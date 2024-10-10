الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله: فشل عملية اغتيال "وفيق صفا"

حزب الله
حزب الله

ذكر مصدر في "حزب الله" بـ"فشل عملية الاغتيال" التي نفذتها إسرائيل مساء اليوم الخميس في بيروت.

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استشهاد 11 شخصًا وإصابة 48 آخرين جراء قصف الاحتلال وسط بيروت

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جيش الاحتلال يستهدف مناطق وسط العاصمة بيروت


وبحسب"روسيا اليوم"، أفاد المصدر، نجاة مسؤول التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا.
وجاءت تصريحات هذا المصدر عقب أن ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا كان المستهدف الوحيد من الضربة على بيروت.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الأولية لضحايا القصف الإسرائيلي على العاصمة بيروت مساء اليوم،  بلغت 18 شهيدا و92 مصابًا.

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