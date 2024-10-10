حزب الله: فشل عملية اغتيال "وفيق صفا"

ذكر مصدر في "حزب الله" بـ"فشل عملية الاغتيال" التي نفذتها إسرائيل مساء اليوم الخميس في بيروت.



وبحسب"روسيا اليوم"، أفاد المصدر، نجاة مسؤول التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا.

وجاءت تصريحات هذا المصدر عقب أن ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا كان المستهدف الوحيد من الضربة على بيروت.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الأولية لضحايا القصف الإسرائيلي على العاصمة بيروت مساء اليوم، بلغت 18 شهيدا و92 مصابًا.