خلصت عليها بالسكين.. أمن الجيزة يضبط قاتلة صديقتها بمدينة 6 أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على المتهمة يقتل صديقتها داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، طعنا بسكين، واعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل فتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.



وأوضحت التحريات الأولية بأن الضحية كانت في زيارة لشقة صديقتها، ونشبت بينهما خلاف، دفع المتهمة للاعتداء على المجني عليها بسكين، مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



