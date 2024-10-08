محافظ الجيزة يبحث مع رئيس جامعة القاهرة سبل دعم التعاون خلال المرحلة المقبلة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي الدور التنموي الهام الذي تقوم به جامعة القاهرة وتعاونها مع الجهاز التنفيذي للمحافظة بالعديد من المجالات الخدمية والمجتمعية .

كما أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي حرص المحافظة في استمرار التعاون المشترك وتعميق الاستفادة من الخبرات الكبيرة التى تتمتع بها الجامعة وبما تضمه من كوادر وخبرات في كافة المجالات .

تصريحات المحافظ جاءت خلال زيارته لجامعه القاهرة لتقديم التهنئة الي السيد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد .

حيث شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطن التي تهدف تحقيق امال وطموحات المواطنين وسبل تدعيم وزيادة التعاون بين محافظة الجيزة والجامعة خلال المرحلة المقبلة .

ومن جانبه عبر الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة عن شكره وتقديره لزيارة محافظ الجيزة والوفد المرافق له مؤكداً علي مواصلة التعاون مع المحافظة وتقديم يد العون لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار رئيس الجامعة إلى تقديره للدور البارز الذي تقوم به المحافظة في خدمة المواطنين، مشيرا إلى أن زيارة المحافظ تأتي في إطار التعاون المثمر بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن جامعة القاهرة تحرص على تعزيز شراكاتها مع مختلف الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة لتحقيق أهداف التنمية.

شهد اللقاء د. هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أحمد ترك، أمين عام الجامعة .