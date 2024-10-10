نيابة مركز السادات تتخذ قرارات مع ديلر المنوفية

تواصل نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحقيقاتها مع عاطل بعدما تم القبض عليه وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت مباحث مركز السادات بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، يفيد بضبط عاطل وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

