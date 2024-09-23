نيابة الفيوم تقررالتحفظ على صبى لمعاشرة شقيقتة الكبرى

قررت النيابة العامة بالفيوم، التحفظ علي صبى عمره 16 بعد أن تبين أنه عاشر شقيقته الكبري 18 سنة معاشرة الازواج، وحملت منه سفاحا، ما تسبب في إصابتها بتسمم حمل قبل موعد الولادة بساعات قليلة.

تفاصيل الواقعة

كان مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مستشفي الفيوم العام، بوصول قاصر عمرها 18 عاما، مصابة بحالة اعياء شديدة، والتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها مصابة بتسمم حمل، وهي في الأسابيع الاخيره لحملها وعلي وشك الولادة، وبمناقشة القاصر عن تاريخ شعورها بالألم وعن زوجها تبين أنها غير متزوجة.

وانتقل الي مستشفي الفيوم العام قوة من إدارة البحث الجنائي، و بسؤالها، أقرت أن شقيقها الأصغر هو من عاشرها عدة مرات حتي حملت منه سفاحا.

وتمكنت وحدة مباحث قسم جنوب الفيوم من ضبط المتهم المقيم بإحدي المناطق العشوائية في دائرة القسم، ولم ينكر ارتكاب للواقعة، وارجع السبب الي مشاهدة قط يعاشر قطعة اثار شهوته، وحاول أن يعاشر أخته الا انها قاومته، فإغتصبها عنوة في المرة الاولي، لكنها سلمت له نفسها بعد ذلك عدة مرات حتي حدث الحمل .

وتحرر المحضر اللازم بقسم ثان الفيوم، وتم العرض علي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة التحفظ علي المتهم، وكلفت مستشفي الفيوم العام بإعداد تقرير عن حالة الفتاة، وتولت التحقيق.