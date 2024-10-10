الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

بجوارها سجادة صلاة.. العثور على طفلة حديثة الولادة متوفاة بالسيدة زينب

بوابة الوفد الإلكترونية

عثر أهالي منطقة السيدة زينب على جثة طفلة حديثة الولادة متوفية وبجوارها سجادة صلاة وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة واتم نقل جثة الرضيعة للمستشفى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

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بداية الواقعة كانت عندما تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من الأهالى بالعثور علي جثة طفلة حديثة الولادة  دائرة القسم، بالانتقال والفحص وجدت جثة طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر حوالي شهرين فى حالة تعفن "دون إصابات"، وبجوارها سجادة صلاة، وقطعة قماشية، وكيس بلاستيك .

 

وبسؤال المبلغ عامل 45 عاما بمحل بقاله ومقيم بمحل البلاغ، أيد ما سبق، ونفي علمه بملابسات الواقعة، وكُلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة. 

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