صعقها التيار الكهربائي.. التصريح بدفن جثة طفلة بالمراغة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفلة في السابعة من عمرها تقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج لقيت مصرعها أثناء قيامها بشرب المياه من مبرد مياه "كولدير" أمام المنزل صعقها التيار الكهربائي وجرى نقلها للمستشفى المركزي جثة هامدة.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المراغة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "م . ر . ن . ا" 7 سنوات تلميذة جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء تقيم بدائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدتها "فايزة . ع . ت . م" 28 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أثناء قيام نجلتها المذكورة بشرب مياه من مبرد مياه "كولدير"

أمام المنزل بذات الناحية صعقها التيار الكهربائي مما أدى لوفاتها ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وفي سياق آخر استقبل مستشفى دار السلام المركزي طفلة في الخامسة من عمرها تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثة هامدة لقيت مصرعها أثناء لهوها على حافة ترعة أمام منزلهم انزلقت قدماها وسقطت بها مما أدى إلى غرفها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "نجاة . ش . ا . م" 5 سنوات تقيم بدائرة جثة هامدة ادعاء غرق.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدها "شمس . أ . م" 31 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة على حافة ترعة مواجهة لمنزلهم انزلقت قدمها وسقطت بها مما أدى لوفاتها غرقاً ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.