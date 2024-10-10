"حاول يموتني عشان الميه جات على عربيته".. صرخة عامل من نفوذ محامي شهير بأوسيم

جلس محمود أبو زيد على كرسي، يحاوطه الألم، والحسرة على قدمه التي تهشم عظامها وتقطعت أوتارها على يد جبار في منطقة أوسيم بالجيزة، ويردد "عمل في كده عشان أنا غلبان.. استغل نفوذه وعايز يموتني".

دهس شاب بأوسيم

بصوت منكسر قال محمود ضحية الدهس في أوسيم، أنا شاب 27، عاما، أعمل في قاعة أفراح، بالجنيهات التي أتقاضها أنفق على أسرتي، فرغم صغر سني، إلا أن مصاريف البيت معلقة في عنقي.

وأوضح الضحية في تصريحات لــ "الوفد"، جاء اليوم الموعود، وكنت أمسك بخرطوم إطفاء، لأرش المياه أمام القاعة، من فرض دفع المياه وشدتها، جاء جزء منها على سيارته فارهة.

استغل نفوذه وحاول قتلي

لا أعرف أن صاحب هذه السيارة محامي معروف وعضو في حزب شهير، فإذ به يضغط على دواسة البنزين، ويتجه نحوي بأقصى سرعة، دهسني وهشم قدمي، ونزل من مركبته باهظة الثمن ليعتدي علي أمام المارة ويوجه لي اللكمات ووابل من السب والإهانة.

وأردف محمود أبو زيد، لم يستطع المارة والحاضرين منعه من التعديعلى، فلم يبالي بأحد، ارتكب جريمته وتركني غارقا في دمائي وانصرف، وأنا في صدمة لا أعلم ما الذنب الذي ارتكبته، حتى يقرر صاحب النفوذ الشروع في قتلي.

قدمي تهشمت أسفل سيارته

نقلني أهالي المنطقة إلى المستشفى، بعدما انقطع صراخي بغيابي عن الوعي، أخبرني الأطباء بأني مصاب بتهتك في الأوتار وما حولها من عضلات وأربطة، وفقد تام لحركة أوتار أصابع القدم اليسرى.

التقرير الطبي

وجاء في تقريري الطبي، وفقد تام لحركة الكاحل الأيسر في أوضع، وعدم القدرة على تحمل وزن الجسم عليه.

وتلقى قسم شرطة أوسيم إشارة من المستشفى بوصول شاب مصاب بتهشم في القدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهم المدعو "أحمد. م"، ضرب المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ضربه، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه بأن صطدم عمدا بالمجني عليه، والتي استقرت بقدمه اليسرى، ثم انهال عليه ضربا بالأيادي، مما نجم عنه إصابته المذكورة في التقرير الطبي.

وأحالت النيابة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهم فيما نسب إليه.