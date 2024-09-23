اليوم.. أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن بتهمة دهس سيدتين

تنظر محكمة أكتوبر، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن بتهمة القتل الخطأ بدهس سيدتين في الشيخ زايد.

في وقت سابق، أحالت النيابة العامة بالشيخ زايد الفنان عباس أبو الحسن إلى محكمة الجنح في اتهامه بدهس سيدتين أعلى المحور المركزي ما تسبب في مصرع إحداهما وإصابة الأخرى بعدة إصابات.

في سياق آخر، تباشر جهات التحقيق بمنطقة مصر القديمة ، التحقيقات حول إصابة سيدة وطليقها في مشاجرة دموية بينهما بمنطقة مصر القديمة التابعة لـ مديرية أمن القاهرة بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة باستخدام السلاح الأبيض بينهما لوجود خلافات مالية، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض “سكين”، ونتج عن ذلك إصابتهما المذكورة.

وبتلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من شرطة النجدة بمشاجرة ومصابين بشارع محمد الصغير، كشف عن تفاصيل الواقعة .

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين "ربة منزل" 27 سنة، مقيمة محل البلاغ، مصابة بجرح سطحي باليد اليمنى، وكدمات متفرقة بالجسم، وطليقها 39 سنة، “عاطل” مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالبطن، وتم نقلهما لمستشفى قصر العيني، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



