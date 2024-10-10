خالد الجندي يشيد بجهود إعمار المساجد: مصر تعيش صحوة دينية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، تقوم بجهد كبير في عمارة بيوت الله تبارك وتعالى، مؤكدًا أنه يجب أن يدرك الجميع أن في مصر صحوة دينية نحمد الله عليها ليلًا ونهارًا.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن جهود وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الرحمن شملت إجمالي إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد، وتم العمل على حوالي 12،342 مسجد بتكلفة إجمالية بلغت 19.5 مليار جنيه، ومن هذه المساجد، تم افتتاح 261 مسجدًا، منها 210 مساجد جديدة أو تم تجديدها بالكامل، أما فيما يخص الصيانة والتطوير، فقد تم العمل على 51 مسجدًا.



وتابع أن هذا جهد مشكور للوزير، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي الوزارة ورجالها الذين يقومون بهذا العمل البناء، كما قال الله تعالى: "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ".

