الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خالد الجندي يطالب وزير الأوقاف بتعميم كتاب التجنيد على العلماء والأئمة.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتعميم أحد الكتيبات التي أصدرتها دار الإفتاء على العلماء في كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدًا على أهمية هذه الإصدارات في توضيح القضايا الفقهية المعاصرة.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إلى كتيب خاص يتعلق بالقضايا المتعلقة بالجندية، الذي يتناول العديد من الأحكام المتعلقة بالخدمة العسكرية والأحكام الخاصة بالجنود أثناء الخدمة، موضحا أن هذا الكتيب يحتوي على موضوعات مهمة تُعنى بشؤون الجنود، وقد أُعد في عهد الدكتور شوقي علام المفتى السابق.

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وتابع: "الكتاب يتناول بداية وقت الجمع والقصر، وصلاة الجمع للجنود أثناء الخدمة، وصيام الجنود والقضاء العسكري، والتبرد بالماء للجنود في نهار رمضان، وصلاة التراويح للجنود في شهر رمضان، وحكم إطلاق اللحية للمجند أثناء الخدمة العسكرية، وحكم الجنود للسلسلة، وحكم العمليات التفجيرية، والتهرب من أداء الخدمة العسكرية، وحكم قتل المدنيين، وحكم خيانة الوطن، وهو مفهوم: "الدين لله والوطن للجميع"، مع بحثها الشرعي، والتترس بالمساجد إذا احتمى العدو بالمسجد، ودفع المعتدي عن رجال الجيش والشرطة، وحكم قتل الأسير، وحكم المعاهدات مع الدول غير الإسلامية، والموسيقى العسكرية، وتغيير أسماء المدارس وأسماء الشهداء، والأعذار الطبية، وتكفير الجماعات الإرهابية، وحكم التيمم للمجند، وإطلاق لفظ الشهادة، والتجارة في السلاح، والتصدي للإرهابيين.

كما نوه إلى أهمية الكتيب الآخر الذي يتناول شؤون الأسرة، والذي يتحدث عن الأحكام المتعلقة بالزواج، مثل المهر والشبكة وقراءة الفاتحة، معربا عن أمله في أن يتمكن الجميع من الاستفادة من هذه الكتيبات، لما تحتويه من قيمة علمية كبيرة.

ودعا الجندي وزارة الأوقاف إلى توزيع هذه الإصدارات على العلماء والأئمة في المساجد، لتعزيز الوعي الفقهي وتقديم الفتاوى الصحيحة للمسلمين.

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