الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خالد الجندي: يقدم الإنسان على الدين إذا وقف ضد مصلحته (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  أن الدين يجب أن يخدم الإنسان، مضيفا: “إذا فهمت رسالة الدين، فستدرك أنه موجه لخدمة الإنسان وليس لتعقيده أو التنقيص من حريته”.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إلى قول الإمام ابن القيم الجوزية: "إذا تعارضت مصلحة الأديان مع مصلحة الإنسان، تقدم مصلحة الإنسان على مصلحة الأديان"، مستشهدا بآيات من القرآن، مثل: "فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر"، ما يبرز كيف أن الدين يقدم مصلحة الإنسان.

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وتساءل الشيخ خالد الجندي: "لماذا تجعل بعض الناس الدين وسيلة للتنغيص على الإنسان من خلال الفتاوى الضالة؟" مشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه العلماء في توضيح الرسالة الحقيقية للدين، داعيًا الجميع إلى فهم أن الدين جاء ليمنح الإنسان الرفاهية والحياة السعيدة.


 

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