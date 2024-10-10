ضحايا في المصيدة الخبيثة..رجل يستغل سيئات الحظ لإشباع رغباته ‏

أعد بطل القصة الشرير مَكيدةً مُحكمةً شَيدها بمَزيجٍ من الخِسة والخُبثْ، استغل حاجة سيئات الحظ فقدم لهن قِطعة الجُبن التي يتحرك لها الفأر قبل أن يَسقط في المصيدة القاتلة.

انتفضت ضحايا الجنون وقررن فضح أمره، أرشدهن الله إلى السبيل الصحيح، فأصبح طريق مطرقة العدالة إليه مُمهداً.

ظن الجاني لوهلة أن إشباع رغباته المريضة سيمر دون عقاب، ولكن جاء القصاص وبدد أحلامه الدنيئة، ليستفيق من غفلته بعد فوات الأوان.

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التطور الأبرز في الحكاية يأتينا من ولاية ميتشيجان الأمريكية التي أدانت فيها المحكمة الشاب أريسنايت أركين وينفري – 32 سنة بتهمة الاختطاف والتعدي الجسدي، وقضت بمُعاقبته بالسجن المؤبد.

وأشارت تقارير محلية إلى أن جهة الإدعاء في أمريكا وجهت للمُدان تهمة التسبب في أضرار لا يُمكن حصرها بحق سيدات قادهن الحظ العاثر للمرور من أمام عينيه.

وكشفت مجلة بيبول الأمريكية تفاصيل مُثيرة حول جرائم المُتهم المُدان، وذكرت أنه كان يُلاحق ضحاياه عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام ايضاً بإعداد إعلانات وهمية يطلب فيها تعيين مُربية وجليسة أطفال عبر موقع شهير لذلك الغرض، وجاء ذلك بهدف جذب الفتيات الراغبات في العمل لمنزله الآثم.

الجاني

أول الخيط..مُكالمة هاتفية تكشف المستور

وتوصلت الشرطة إلى طرف الخيط في الدعوى حينما تلقت اتصالاً في سبتمبر 2022 من سيدة تُبلغ فيه عن تضرر شقيقتها التي تبلغ من العُمر 18 سنة من سلوك المُدان.

وأشارت إلى أنه ادعى أنه يحتاج إلى جليسة أطفال للاعتناء بقريبته الصغيرة، وحينما وصلت إلى المنزل فوجئت بسلوك المدُان الذي أشعرها بالتوتر.

وطلبت الشابة من الشرطة إنقاذها وإجلائها من المنزل، وحينما وصل رجال السلطة العامة وجدوا الرجل وهو يرتدي روب ابيض، وتبين لهم تغطية المُدان لنوافذ منزله بصفحات الجرائد.

وأكدت الضحية أنها شاهدت أسلحة نارية في داخل المنزل حينما كانت متواجدة داخله.

ولفتت ضحية المصيدة الخبيثة إلى أن الجاني ظل يتصرف بطريقةٍ مُريبة، وسألها أسئلة غريبة، وطلب منها أن تُدلك كتفيه.

الجاني

جريمة عابرة للحدود..إيطالية تنجو من الخديعة

وبحسب وثائق القضية فإن الجاني المُدان أغرى فتاة من إيطاليا لتأتي إلى منزله بزعم الاعتناء بقريبته الصغيرة، ووعدها بوافر من الأموال نظير تلك المهمة النبيلة.

وأخبرت السيدة الشابة – لم يتم الكشف عن اسمها – السلطات أن الجاني انتظرها في مطار ديترويت يوم 12 أكتوبر 2022، وقام بتوصليها لمنزله.

وواصلت الضحية شرح مُلابسات الساعات العصيبة التي عاشتها، وقالت إن المُدان قام بتقييد يديها في اليوم التالي لوصولها، وكمم فمها بكرةٍ غليظة، وبدأ يُصورها وقام بالتعدي الجسدي عليها.

وشددت على أنه هددها بإلحاق الأذى بها في حالة الإبلاغ عنه.

ونجحت الشابة في الفرار بنفسها، وتمكنت من العودة إلى إيطاليا يوم 15 أكتوبر، وهرعت فور وصولها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من سلامتها البدنية.

وعثرت السلطات بتفتيش منزله على حقيبة تحوي ألعاباً جنسية، 10 قطع من الأسلحة النارية، فضلاً عن صورٍ تُوثق مُمارساته الجنسية بحق فتاة قاصر.

وقامت جهة الإدعاء بتوجيه تهمة الاستغلال الجنسي للمُتهم، وذلك لتورطه في وقائع مُشينة مع 4 سيدات (فتاتين قاصر من بينهن).