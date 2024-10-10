بعد انتشار عصابات سرقة الدراجات النارية..كيف تقي نفسك من اللصوص؟

تشهد مُحافظات الجمهورية انتشاراً مُكثفاً لعصابات سرقة الدراجات النارية بمختلف أشكالها، الأمر الذي يُلزمنا بالبحث في الأسباب وطرق الوقاية.

وتُكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وتُحقق الأجهزة الأمنية نجاحات يومية في هذا الملف.

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وبالتأكيد فإن جهود السلطات العامة يجب أن تقترن مع الجهود الفردية لأصحاب الدراجات النارية من أجل تضييق الخناق على السارقين.

ولدراسة الظاهرة علينا تحليل الأسباب، ولماذا يلجأ السارقون لهذا النوع من الجرائم دون غيره.

سرقة الدراجات النارية..شهوة المال الحرام تُحرك الجُناة

في البداية فإن سرقة الدراجات النارية أكثر سهولة من سرقة السيارات على سبيل المثال، وذلك بالنظر لصغر حجم الدراجات بالمُقارنة مع السيارات.

ويسهل كذلك إخفاء معالم الدراجة النارية بشكلٍ تام، وهو الأمر الذي لا يتوافر بنفس درجة السهولة مع السيارات.

وتتميز قطع غيار الدراجات بارتفاع أسعارها، ليزيد من ذلك من غنائم السارقين في حالة تقطيع أجزاء الدراجات المسروقة وبيع أجزائها بشكلٍ مُنفرد.

وينتشر كذلك ممن يُطلق عليهم سيئي النية بين تجار مُعدات الدراجات النارية، ويُمثل هذا النوع من التُجار الزبون المثالي للسارقين.

حينها تتفق الإرادة الشريرة لدى السارق وتاجر المال الحرام، فيتحالف كل طرف وصولاً إلى هدفهم المُشترك المُتمثل في التربح من غنائم السرقة.

سُبل وقاية الدراجة النارية من السرقة

وبالانتقال للحديث عن وسائل وقاية الدراجات النارية من السرقة، يبنغي علينا التأكيد على أن تأمين الدراجة هو مسئولية صاحبها في المقام الأول.

وبالتأكيد فإن هُناك الكثير من الطرق التي تكفل سلامة الدراجة بعيداً عن أعين الطامعين.

بدايةً يجب التأكد من وجود الدراجة في مكانٍ آمن، ويُمكن اللجوء لسلاسل لربط الدراجة في عمودٍ ثابت لمنع سرقتها بشكلٍ تام.

ووفرت التكنولوجيا الحديثة حلولاً أكثر فعّالية، ومنها تقييد حركة مقود الدراجة الأمر الذي يستحيل معه تحريك الدراجة.

وتوفر المنتجات الحديثة أيضاً جهاز تعقب عبر GPS، وهو الجهازالذي يُمكن قائد الدراجة من الوصول لدراجته في حالة السرقة، شريطة وضعه في مكانٍ لا يصل إليه السارق.