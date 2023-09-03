طبيب الساحل ليس أولهم.. قصص مروعة لجرائم الفتك بذوي البالطو الأبيض

بدأت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، أولى جلسات مُحاكمة المُتهمين بإنهاء حياة "طبيب الساحل"، وهي الواقعة التي تسيل كثيراً من الحبر خلال الأونة الأخيرة.

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والمُتأمل في قصة طبيب الساحل يلمس مدى الخسة التي تمتع بها الجناة، وكيف زاغت أبصارهم وطمعوا فيما لدى المجني عليه من ملذات الحياة وتناسوا أن متاع الدنيا زائل وإن طال الأمد أو قصر فوسوس لهم إبليسهم بخططه الشريرة فأقدموا بخُطى خبيثة ودبروا جريمتهم التي يندى لتفاصيلها الجبين خجلاً.

البشع في الأمر أن المُتهم الرئيسي في قصة طبيب الساحل هو زميل الضحية وصديق عُمره، ولكن هانت عشرة السنوات أمام العقل ذو البصيرة العمياء، فحرم القاتل ضحيته من حياته، وسار بمحض إراداته الحُرة على درب الإجرام وأصبح قريباً من أن يلحق بالمجني عليه في دار الحق، ولكن شتان الفارق بين شهيدٍ سيُكرمه الله وبين مُجرم تنتظره جهنم على أحر من جمر.

المُتهمون

وتفتح قصة طبيب الساحل الباب أمام تذكر الجرائم البشعة التي راح ضحيتها أطباءُ لطخت دمائهم الزكية الرداء الأبيض في لحظات غدر قاتل:

دماء تُخضب يدي الطماع

في مايو 2019، تعرض طبيب يمني في مُنتصف العقد السابع من العُمر لجريمة إزهاق الروح بدمٍ بارد في أحد أحياء مُحافظة الجيزة.

وقامت أجهزة الأمن بتكثيف إجراءات البحث حتى تمكنت من القبض على المُتهمين بارتكاب الواقعة المُشينة.

وكشفت الاعترافات تفاصيل مُخجلة، حيث أكد المُتهم الرئيسي ويعمل سمساراً للعقارات في منطقة سكن الضحية أنه كان يعرف المجني عليه بناءً على تعاملهما سابقاً في شراء الشقة "مسرح الجريمة".

واعترف بأنه اتفق مع شركائه على سرقة الطبيب لسابق علمهم بوجود مبالغ مالية يحتفظ بها المجني عليه في شقته.

المُتهمون

خلاف عابر يحصد روح طبيب العظام

وقبل ما يُقارب الشهر، استفاق أهالي مُحافظة كفر الشيخ على خبرٍ صادم يتعلق بمصرع طبيب عظام شاب في شجارٍ باستخدام الأسلحة النارية.

وبكشف مزيدٍ من التفاصيل، تبين أن المجني عليه راح ضحية إطلاق عيار ناري من فرد خرطوش في شجارٍ بسبب خلافات الجيرة مع أبناء عمومته.

وجرى نقل الطبيب وكان في مُنتصف العقد الرابع من عُمره لمستشفى كفر الشيخ العام، ولكنه فارق الحياة مُتأثراً بجراحة، تاركاً الحسرة لكل من تعامل معه يوماً.

قطرات دم على قفاز طبيب الأسنان

في يناير الماضي، أسدلت محكمة جنايات المنصورة الستار على مُحاكمة طبيب أسنان أزهق روح زوجته طبيبة الأسنان بتسديد 17 طعنة أمام أولادهما.

وقضت المحكمة بمُعاقبة المُتهم بالسجن المؤبد لما بدر منه، وجاء ذلك تحديداً يوم 4 يناير 2022.

البشع في القصة أن الزواج الذي جمع بين الضحية والجاني نتج عنه 3 أطفال، وصرخت والدة الضحية أمام المحكمة مُخاطبةً المُتهم :"قتلتها ليه ؟ كنت طلقها وسيبها لعيالها".

الجاني والمجني عليها

صيدلي حلوان يخذله القريب

في مايو الماضي، أسدلت المحكمة الستار على مُحاكمة المُتهمين بإنهاء حياة المغدور ولاء زايد، والمعروف بـ "صيدلي حلوان".

حيث قضت المحكمة بمُعاقبة زوجة الضحية رماء حمدي ووالدها حمدي عبدالعاطي وشقيقيها عمر حمدي وعلي حمدي مع محمد عصام بالسجن 15 سنة.

وشمل الحكم معاقبة المُتهمين سيف الدين سند ومهاب حاتم بالسجن لمدة 10 سنة.

وكشفت التحقيقات في الدعوى قيام المُتهمين باقتحام منزل المجني عليه، وقاموا بتوثيقه وتعذيبه بهدف إجباره على تطليق زوجته الثانية، وفارق المجني عليه الحياة بعد أن سقط من شرفة المنزل.