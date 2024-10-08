كواليس جلسة القصاص لروح الرضيعة جانيت (صور)
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حُكمها العادل في قضية مصرع وهتك عرض الرضيعة السودانية جانيت ذات الشهور العشرة.
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وقضت المحكمة اليوم بإجماع الآراء بإعدام المُتهم محمد.س بعد أن وجدته مُداناً في القضية المروعة.
وشهدت الجلسة غياباً لأسرة الضحية رغم حرصهم على الحضور في الجلسات السابقة، وعلى رأسها جلسة الإحالة إلى المفتي.
وشهدت قاعة المحكمة توافداً لمُمثلي وسائل الإعلام المُختلفة منذ ساعات الصباح الأولى، وتواجد مُحامي الأسرة المكلومة المُدعي بالحق المدني، فيما غاب مُحامي الدفاع عن الصورة.
وفي غضون الساعة الواحدة والثُلث ظهراً اعتلت هيئة المحكمة منصتها، ونادت على المُتهم الذي ارتدى قميصاً بلونٍ زهري، وأثبتت حضوره.
وقال القاضي إن المحكمة قررت بإجماع الآراء بإعدام المُدان بعد ورود رأي المفتي.
صدر الحُكم برئاسة سيد عبدالعزيز توني، والمستشارين بولس رفعت رمزي و محمد عبدالمنعم بركات و محمد عاطف أحمد، امانه سر ممدوح غريب و غريب فاروق.
وبدا لافتاً عدم قيام المُدان بأي ردة فعل، واكتفى بالتواري عن الأنظار، وأبعد نفسه عن عدسات المُصورين، قبل أن يتم إعادته سريعاً لحجز المحبوسين تمهيداً لإعادته إلى مقر احتجازه.
وعبّر أحمد حجاج، مُحامي عائلة الرضيعة جانيت، عن رضاه تجاه الحُكم بإعدام المُتهم محمد.س، المُدان بإزهاق روح الرضيعة السودانية وهتك عرضها.
ولفت المُحامي إلى حالة السعادة التي تنتاب الأسرة منذ الجلسة الماضية التي شهدت إحالة أوراق المُتهم لفضيلة مُفتي الجمهورية تمهيداً للحُكم بإعدامه.
ووجه المُحامي المُدعي بالحق المدني كلمات الشُكر للشرطة والنيابة والقضاء بعد الفصل في الدعوى، مُشيراً إلى أن القضية تم إحالتها للجنايات بعد أيام من الجريمة، وتم القبض على المُتهم بعد ساعات من اقترافه الفِعل الإجرامي.
وأكد المُحامي أن الفصل في القضية تم بمُعدلٍ قياسي، مُشيراً لمُحاولات دفاع المُتهم إطالة أمد التقاضي.
وتابع المُدعي بالحق المدني :"الحُكم جاء كما وعدنا الجالية السودانية وأهل الضحية".
وأشار المُحامي أحمد حجاج إلى الإدعاء المدني بقيمة مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذكر أنه سيستصدروا رقم الصادر من المحكمة لإيداعه في المحكمة المدنية المُختصة.
وشدد على أن الطلب لن يتم النظر فيه حتى الانتهاء من مرحلتي الاستئناف والنقض وتأييد الحُكم.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.