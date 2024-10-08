كواليس جلسة القصاص لروح الرضيعة جانيت (صور)

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في ‏التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حُكمها العادل في قضية مصرع وهتك ‏عرض الرضيعة السودانية جانيت ذات الشهور العشرة.

اقرأ أيضاً: أثار الجدل بالكذب.. تحليل نفسي لعريس الدقهلية بطل واقعة الاختطاف المُزيفة

وقضت المحكمة اليوم بإجماع الآراء بإعدام المُتهم محمد.س بعد أن وجدته ‏مُداناً في القضية المروعة. ‏

وشهدت الجلسة غياباً لأسرة الضحية رغم حرصهم على الحضور في ‏الجلسات السابقة، وعلى رأسها جلسة الإحالة إلى المفتي. ‏

عائلة الضحية جانيت في أول جلسات القضية في مايو الماضي

وشهدت قاعة المحكمة توافداً لمُمثلي وسائل الإعلام المُختلفة منذ ساعات ‏الصباح الأولى، وتواجد مُحامي الأسرة المكلومة المُدعي بالحق المدني، فيما ‏غاب مُحامي الدفاع عن الصورة. ‏

وفي غضون الساعة الواحدة والثُلث ظهراً اعتلت هيئة المحكمة منصتها، ‏ونادت على المُتهم الذي ارتدى قميصاً بلونٍ زهري، وأثبتت حضوره. ‏

المُتهم خلف القضبان في جلسة الحُكم اليوم

وقال القاضي إن المحكمة قررت بإجماع الآراء بإعدام المُدان بعد ورود رأي ‏المفتي. ‏

صدر الحُكم برئاسة سيد عبدالعزيز توني، والمستشارين بولس ‏رفعت رمزي و محمد عبدالمنعم بركات و محمد عاطف أحمد، ‏‏امانه سر ‏ممدوح غريب و غريب فاروق‎.‎

هيئة المحكمة بجلسة اليوم

وبدا لافتاً عدم قيام المُدان بأي ردة فعل، واكتفى بالتواري عن الأنظار، وأبعد ‏نفسه عن عدسات المُصورين، قبل أن يتم إعادته سريعاً لحجز المحبوسين ‏تمهيداً لإعادته إلى مقر احتجازه. ‏

وعبّر أحمد حجاج، مُحامي عائلة الرضيعة جانيت، عن رضاه تجاه ‏الحُكم بإعدام المُتهم محمد.س، المُدان بإزهاق روح الرضيعة ‏‏السودانية وهتك عرضها. ‏

ولفت المُحامي إلى حالة السعادة التي تنتاب الأسرة منذ الجلسة ‏الماضية التي شهدت إحالة أوراق المُتهم لفضيلة مُفتي ‏الجمهورية ‏تمهيداً للحُكم بإعدامه. ‏

ووجه المُحامي المُدعي بالحق المدني كلمات الشُكر للشرطة ‏والنيابة والقضاء بعد الفصل في الدعوى، مُشيراً إلى أن ‏القضية تم ‏إحالتها للجنايات بعد أيام من الجريمة، وتم القبض على المُتهم بعد ‏ساعات من اقترافه الفِعل الإجرامي. ‏

وأكد المُحامي أن الفصل في القضية تم بمُعدلٍ قياسي، مُشيراً ‏لمُحاولات دفاع المُتهم إطالة أمد التقاضي.‏

وتابع المُدعي بالحق المدني :"الحُكم جاء كما وعدنا الجالية ‏السودانية وأهل الضحية".‏

وأشار المُحامي أحمد حجاج إلى الإدعاء المدني بقيمة مليون جنيه ‏وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذكر أنه ‏سيستصدروا ‏رقم الصادر من المحكمة لإيداعه في المحكمة المدنية المُختصة. ‏

المحامي أحمد حجاج - المُدعي بالحق المدني

وشدد على أن الطلب لن يتم النظر فيه حتى الانتهاء من مرحلتي ‏الاستئناف والنقض وتأييد الحُكم. ‏

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة سودانية ‏الجنسية في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث ‏‏مدينة ‏نصر إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه ‏من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك ‏‏عرضها وقتلها عمدًا، ‏والمعاقب عليها بالإعدام.‏

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -‏التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة ‏‏المجاورة ‏لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة ‏الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، ‏‏أن المتهم ‏خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها ‏إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، ‏‏فلما تعالت صرخاتها ‏قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه ‏الرواية، وهو ما تأكد بتقرير ‏‏الصفة التشريحية.‏