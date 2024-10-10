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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

القاهرة تستضيف ملتقى عربي يبحث في مستقبل الإعلام الرقمي بعصر الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

يشهد العالم العربي خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2024 ملتقىً علمياً دولياً مهما بالقاهرة يناقش دور الإعلام الجديد في تمكين الشباب، وذلك في ظل التحديات والفرص التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي. 

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تنظم  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، الملتقى العلمي الدولي الثالث للغة والإعلام، الذي يُعقد تحت عنوان "الإعلام الجديد وتمكين الشباب: المواطنة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي". سيقام الملتقى في مقر الأكاديمية بالقرية الذكية، برعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية.

يركز الملتقى على بناء جيلٍ استثنائي من الشباب يتمتع بالرؤية والتأثير الإيجابي في العالم من خلال استخدام تكنولوجيا الإعلام الجديد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكلٍ رشيد، مع التركيز على البحث العلمي والابتكار.

 سيتضمن الملتقى جلسات علمية وحلقات نقاشية حول مواضيع رئيسية حول أحدث التطورات في مجال الإعلام الرقمي وتأثيره على الشباب، وكيفية بناء مواطنة رقمية واعية تُمكّن الشباب من المساهمة الإيجابية في مجتمعاتهم، ويتحدث في هذه الجلسات أكاديميون وباحثون من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية، وقادة في صناعة الذكاء الاصطناعي، وصانعي سياسات.

يُعدّ هذا الملتقى، في نسخته الثالثة، منبراً علمياً بارزاً يجمع بين أكاديميين وخبراء صناعة من مجالات الإعلام واللغة والذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على تمكين الشباب. يتماشى هذا الحدث مع التوجهات الوطنية لدعم الشباب ومبادرات منتدى الشباب العالمي، ويهدف إلى بناء رؤية جديدة للمواطنة الرقمية.

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