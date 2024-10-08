جيفري هينتون.. عراب الذكاء الاصطناعي يحصل على جائزة نوبل

حصل عالمان على جائزة نوبل في الفيزياء "لاكتشافات واختراعات أساسية تمكن التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية". ابتكر جون هوبفيلد، الأستاذ الفخري بجامعة برينستون، ذاكرة ارتباطية قادرة على تخزين وإعادة بناء الصور وأنواع أخرى من الأنماط في البيانات. كان جيفري هينتون، الذي أطلق عليه لقب "عراب الذكاء الاصطناعي"، رائدًا في طريقة للعثور بشكل مستقل على خصائص في البيانات، مما أدى إلى القدرة على تحديد عناصر معينة في الصور.

"تستند إنجازات الفائزين بجائزة الفيزياء لهذا العام على أسس العلوم الفيزيائية. لقد أظهروا لنا طريقة جديدة تمامًا لاستخدام أجهزة الكمبيوتر لمساعدتنا وتوجيهنا في معالجة العديد من التحديات التي يواجهها مجتمعنا"، كتبت اللجنة على X. "بفضل عملهم، أصبحت البشرية الآن لديها عنصر جديد في صندوق أدواتها، والذي يمكننا اختيار استخدامه لأغراض جيدة. يعمل التعلم الآلي القائم على الشبكات العصبية الاصطناعية حاليًا على إحداث ثورة في العلوم والهندسة والحياة اليومية".

ومع ذلك، أصبح هينتون قلقًا بشأن التعلم الآلي وتأثيره المحتمل على المجتمع. كان جزءًا من فريق الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق في Google (Google Brain، الذي اندمج مع DeepMind العام الماضي) لسنوات عديدة قبل استقالته في مايو 2023 حتى يتمكن من "التحدث بحرية عن مخاطر الذكاء الاصطناعي". في ذلك الوقت، أعرب عن قلقه بشأن تحفيز الذكاء الاصطناعي التوليدي لموجة تسونامي من المعلومات المضللة وإمكانية القضاء على الوظائف، جنبًا إلى جنب مع إمكانية ظهور أسلحة مستقلة تمامًا.

ورغم إقرار هينتون باحتمالية أن يؤدي التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي إلى تحسين الرعاية الصحية، إلا أنه قال للصحفيين، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز: "سوف يتفوقان على البشر من حيث القدرة الفكرية. ليس لدينا أي خبرة في ما يعنيه أن تكون الأشياء أذكى منا". ومع ذلك، فقد أصيب هينتون، الحائز على جائزة تورينج وأستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة تورنتو، "بالذهول" عندما علم أنه أصبح حائزًا على جائزة نوبل.