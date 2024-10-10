جامعة الأزهر تحتفل باعتماد كليات وبرامج جديدة من هيئة ضمان الجودة

بالتوازي مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة..

احتفلت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، باعتماد عديد من كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم بإجمالي عدد 36 كلية و55 برنامجًا أكاديميًّا ما بين (تجديد اعتماد - اعتماد أول مرة - اعتماد برامجي).

وفي بداية كلمته رحب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتورة راجيه طه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتعليم الأزهري،وبجميع أسرة هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الإنجازات العظيمة التي تتحقق اليوم تلو الآخر مع بداية العام الدراسي الجديد (2024 - 2025).

وأوضح رئيس الجامعة أن حصول ست كليات بجامعة الأزهر على شهادة تجديد الاعتماد تأكيد كبير على أن جامعة الأزهر ماضية في طريقها الصحيح نحو الجودة في العملية التعليمية، لافتًا إلى أن كلية طب البنات بالقاهرة كانت في مقدمة الكليات الحاصلة على شهادة تجديد الاعتماد للمرة الثانية، تلا ذلك كلية الصيدلة بنات تجديد اعتماد للمرة الأولى، ثم كلية طب الأسنان بنين تجديد اعتماد للمرة الأولى، ثم كلية الشريعة والقانون بطنطا تجديد اعتماد للمرة الأولى، ثم كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية تجديد اعتماد للمرة الأولى، ثم كلية اللغة العربية بإيتاي البارود تجديد اعتماد للمرة الأولى.

مسيرة الإنجازات لم تتوقف

وأضاف رئيس الجامعة أن مسيرة الإنجازات لم تتوقف عند ذلك، بل حصلت خمس كليات جديدة على شهادة الاعتماد للمرة الأولى لتلحق بالكليات المعتمدة وهي كليات: (الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج - اللغة العربية بالزقازيق - الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات - أصول الدين بأسيوط - الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بأسوان).

وأضاف أنه بجانب هذا الاعتماد حصلت بعض الكليات على الاعتماد البرامجي، ومنها: (اعتماد أربعة برامج بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة - ثلاثة برامج بكلية العلوم بنين القاهرة - برنامجان بكلية التربية بنين القاهرة - أربعة برامج بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف - برنامج بكلية الزراعة بنين القاهرة - برنامج بكلية الهندسة بنين القاهرة).

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد، داعيًا الكليات التي لم تتقدم بالجد والاجتهاد في سبيل الحصول على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.