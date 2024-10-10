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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير العمل يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة بترول سيميتار مصر للإنتاج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، ايريك فان روخ رئيس مجلس ادارة شركة بترول سيميتار مصر للانتاج المحدودة، والوفد المُرافق له والذي يضم د.نيازي مصطفى المستشار القانوني للشركة، ومحمد حشمت مدير عام شؤون الموارد البشرية.

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وأكد الوزير جبران خلال اللقاء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة العمل لصالح "طرفي الإنتاج".

واتفق الجانبان على مجموعة من الإجراءات والتعاون خلال الفترة المُقبلة من بينها الإلتزام بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة داخل الشركة ،وكذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتنسيق في تنظيم دورات تدريبية لنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، وجاهزيتها الكاملة لتوفير العمالة اللازمة للشركات والمصانع في الداخل والخارج.

 

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