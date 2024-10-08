الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير العمل يعلن توفير 2000 فرصة عمل في "شركة أسواق تجارية"

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في شركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية "لولو إنترناشينال جروب"، داخل فروع مصر، وذلك خلال الفترة المقبلة التي تشهد مجموعة من التوسعات والتنسيق لتوفير فرص عمل في فروع "الشركة" في عددِ من البلدان العربية.

ووجه جبران، الإدارة العامة للتشغيل لصياغة إعلان ورابط الكتروني للتقديم على الدفعة الأولى من الفرص المطلوبة وعددها 300  فًرصة متوفرة حتى الآن على مهن: إداريين وأمن، وخدمة عملاء، ومُتلقى طلبات، وخباز، وحلواني، وأمين مخزن، ومنسق ممرات، وطهي، وكاشير.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل اليوم، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفدِ من إدارة "الشركة"، برئاسة حذيفة القرشي المدير الاقليمي، وحضور: وائل محمد مدير الفروع ، ومحمد فهمي رئيس قطاع الموارد البشرية ، ومحمد حمزة رئيس قسم الموارد البشرية.

وهذه الفرًص الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة العمل في تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل" وتوفير عِمالة ماهرة ، ومُدربة طبقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

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