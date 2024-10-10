فيفا يسجل مباراة كأس مصر الأغرب في تاريخ اللعبة

سجل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر للشباب، الأغرب في تاريخ اللعبة، كونها شهدت أحداثاً مثيراً وظروف استثنائية وغير طبيعية لم تكن متوقعة على الإطلاق.

ظلت المباراة، التي استضافتها الملاعب المصرية، معلقة، لمدة تمتد لنحو 4 ساعات، بل وكانت على موعد مع خوض نحو 76 ركلة ترجيحية، ليتم تسجيل اللقاء، بانه من وحي الخيال في لعبة كرة القدم.

بدأت القصة، عندما التقى سموحة والزمالك بفريقين من مواليد 2005 في منافسات كأس مصر، منتصف الأسبوع الجاري، لكن مباراتهما ظلت جارية مدة قاربت 270 دقيقة، والتي انتهت أخيراً بتأهل الفريق السكندري إلى الدور المقبل.

المباراة أقيمت على ملعب الناشئين في نادي سموحة، ولكن الملعب ليس به إضاءة كافية، والأجواء معتمة، ما تسبب في انعدام الرؤية بالنسبة إلى حارسي الفريقين، ليتم إلغاء اللعب والاحتكام إلى ركلات الترجيح، حيث تحولت أول 50 ركلة إلى أهداف، 25 لسموحة و25 للزمالك.

بعدها، أضطر حكم اللقاء إلى إنهاء ركلات الترجيح دون تحديد فائز بين الطرفين، لأن التسديدات كلها انتهت بأهداف، بسبب عدم وضوح الرؤية للحارسين، وتم إسناد المهمة لاتخاذ القرار المناسب إلى اتحاد الكرة، ليسارع الأخير إلى محاولة إنقاذ الموقف، بنقل ما تبقى من ركلات ترجيح إلى ملعب آخر، يقع على بعد 20 مترًا.

بالفعل، ذهب الفريقان إلى ملعب النجيل الصناعي لمجمع نادي سموحة، لمواصلة ركلات الترجيح، لكن الطريف أن حسم التأهل طال، رغم أن إضاءة الملعب كانت جيدة هذه المرة، إذ نفذ سموحة والزمالك ركلات إضافية حتى بلغ الإجمالي 72 ركلة، 36 لكل فريق.

وأخيرًا انتهت المباراة في الثامنة والنصف مساءً، أي بعد انطلاقها بـ270 دقيقة، بتأهل الأزرق على حساب الأبيض إلى الدور المقبل من منافسات كأس مصر، بعد أن أهدر المضيف ركلتين، وأضاع الضيف ثلاثة ركلات، لتنتهي المعركة الأغرب كروياً بنتيجة 38-37، بعد تعادل إيجابي 1-1.