قافلة طبية مجانية بقرية المصيلحة بشبين الكوم

في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لأعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بنطاق المحافظة لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف ومختلف وحصول جميع المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة وتأكيداً على تحقيق أهداف مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان"



أكد الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، علي أنه تم تنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية بقرية المصيلحة مركز شبين الكوم أمس الاربعاء 9 أكتوبر وتستمر حتى اليوم الخميس وتخدم قرى " المصيلحة ، ميت خلف ، الراهب ، كفر ميت سراج والقرى المجاورة "بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمساهمة في تخفيف العبء عن أهالينا بالقرى والنجوع كون الإنسان المصري أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة ، حيث تضم القافلة تخصصات متعددة بالإضافة إلى إجراء التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية للمواطنين.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة ضمن مبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.